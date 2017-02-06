Россия отказалась выдать Украине силовиков, расстрелявших активистов Майдана

Фото: AmericaRU.com / tsn.ua
Напомним, в конце февраля 2014 года в центре Киева произошли стычки силовиков с активистами, требующими ухода с поста президента Виктора Януковича, а также евроинтеграции Украины. Бойцы спецподразделения «Беркут» применили оружие против протестующих. По официальным данным, в результате стычек погибли аж 106 человек.
Со слов Горбатюка, в обстреле активистов Майдана на сегодняшний день подозреваются 26 бойцов «Беркута». Из них только 5 человек арестованы. Остальные объявлены в розыск. Скорее всего, они бежали в РФ.
«Учитывая оперативные данные, что эти лица могут находиться на территории РФ, мы направили в Россию запросы об их экстрадиции, но на сегодня пришли ответы, что 12 человек получили гражданство РФ… Они отказывают в экстрадиции, так как они являются гражданами России», - поделился информацией представитель Генпрокуратуры.
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