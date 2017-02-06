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В Москве коммунальщики сбросили снег с крыши прямо в коляску с 2-месячным ребёнком


В Москве коммунальщики сбросили снег с крыши прямо в коляску с 2-месячным ребёнком
Фото: AmericaRU.com / moscow.sledcom.ru
В столице России работники тяжело ранили 2-месячного ребёнка, сбросив на него снег с крыши дома. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Москве.

«Во время чистки кровли одного из жилых домов по улице Палехская в городе Москве на коляску с 2-х месячным мальчиком, гуляющим с родителями, упал снег», - рассказали следователи, отметив, что младенец был немедленно доставлен в больницу.

В СК не уточнили, какие травмы получил ребёнок в результате инцидента. Однако по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

«В настоящее время следователи работают на месте происшествия, опрашиваются очевидцы. Устанавливаются сотрудники управляющей компании и иные лица, ответственные за уборку снега с крыши указанного дома. Расследование продолжается», - отметили в СК.
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