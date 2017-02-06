Электронные сигареты вредят здоровью сердца

6 февраля 2017 года, 11:12

Фото: AmericaRU.com

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Курение электронных сигарет может плохо отразиться на здоровье сердца, показало новое исследование.Исследователи обнаружили, что у тех, кто курит электронные сигареты, некоторые маркеры риска возникновения болезней сердца выше. Например, у них более высокий уровень адреналина, а также повышенные уровни воспаления и окислительного стресса (процесс, который может привести к повреждению клеток). Результаты исследования были опубликованы в журнале «JAMA Cardiology»."Это говорит о том, что электронные сигареты имеют более сложный эффект, чем просто прямое фармакологическое действие никотина. Это потому, что никотин и другие соединения в электронных сигаретах могут запустить совокупность физиологических эффектов, которые сохраняются, даже когда никотин выходит из организма", - говорит соавтор исследования доктор Холли Миддлкафф (Holly Middlekauff), кардиолог Школы медицины Дэвида Геффен при Университете Калифорнии в Лос-Анджелесе.