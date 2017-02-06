Пенс выступил в защиту Трампа и раскритиковал судью, который заблокировал запрет на иммиграцию

6 февраля 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Вице-президент Майк Пенс (Mike Pence) выступил в защиту Дональда Трампа (Donald Trump), поддержав критику президента в адрес судьи, который временно приостановил приказ, ограничивающий поток иммигрантов в США.Пенс заявил, что высказывания Трампа не подрывают основополагающий принцип разделения властей. "Президент Соединенных Штатов имеет право критиковать две другие ветви власти. И в нашей стране это давно принято. В данном случае принятие решения об американской внешней политике и национальной безопасности судьей делают бесполезными действия президента и всей нашей администрации. Миллионы американцев хотят видеть судей, которые будут отстаивать законы и признавать власть президента США", - сказал он. Однако другие республиканцы считают, что нападки Трампа на судью были неуместными.