В результате схода лавин в Афганистане погибли более 100 человек

Фото: AmericaRU.com
Лавины сошли после трех дней сильного снегопада, который уничтожил крыши десятков домов и блокировал дороги в основном в центральных и северо-восточных провинциях, из-за чего спасателям трудно было добраться до пострадавших. Большая часть погибших была из отдаленной провинции Нуристан, где в одном селе погибли, по меньшей мере, 50 человек, заявил представитель Министерства природных катастроф Мохаммад Омар Мохаммади (Mohammad Omar Mohammadi).
"Лавины похоронили две деревни в районе Баргматал. В одной деревне были обнаружены 50 тел, в то время как спасатели пытаются добраться до другой", - сказал он.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Москве коммунальщики сбросили снег с крыши прямо в коляску с 2-месячным ребёнком →
- В российской деревне собаки загрызли 7-летнюю девочку →
- Мужчина, вооруженный мачете, совершил нападение в Лувре →
- В Ульяновске каннибал пытался съесть погибшего собутыльника →
- В Москве задержали женщину, заказавшую киллеру собственную мать →
- Россияне считают наркоманию самым непростительным проступком, - опрос →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109295
http://www.americaru.com/news/109295