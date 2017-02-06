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Главная страница → Раздел: В миреВ результате схода лавин в Афганистане погибли более 100 человек
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В результате схода лавин в Афганистане погибли более 100 человек


В результате схода лавин в Афганистане погибли более 100 человек
Фото: AmericaRU.com
В Афганистане в результате схода лавин, вызванных сильным снегопадом, погибли более 100 человек. По словам должностных лиц, в одной деревне погибли 50 человек, и общее число жертв может возрасти.

Лавины сошли после трех дней сильного снегопада, который уничтожил крыши десятков домов и блокировал дороги в основном в центральных и северо-восточных провинциях, из-за чего спасателям трудно было добраться до пострадавших. Большая часть погибших была из отдаленной провинции Нуристан, где в одном селе погибли, по меньшей мере, 50 человек, заявил представитель Министерства природных катастроф Мохаммад Омар Мохаммади (Mohammad Omar Mohammadi).

"Лавины похоронили две деревни в районе Баргматал. В одной деревне были обнаружены 50 тел, в то время как спасатели пытаются добраться до другой", - сказал он.
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