Можно ли научить человеческий организм бороться с раком?

Фото: AmericaRU.com
Пораженные раком клетки способны уцелеть и распространиться на здоровые без ведома иммунной системы. Иммунотерапия прекрасно себя зарекомендовала при лечении разных форм рака и применяется даже на последних стадиях.
Один из способов заключается в том, чтобы медикаментозным лечением помогать иммунной системе находить и уничтожать раковые клетки. Другой способ - вакцина, которая может научить организм распознавать раковые клетки. Когда чужеродные клетки, такие как вирусы или бактерии, попадают в организм, то иммунная система начинает действовать. Она вырабатывает антитела, которые связываются с белками, антигенами, на поверхности клетки. Иногда этого достаточно, но в других случаях антитела связываются с антигеном и отмечают клетку для уничтожения.
Раковые клетки также производят антигены. Иммунотерапия может "обучать" иммунную систему вырабатывать антитела, которые могут связываться с антигенами на раковых клетках и тем самым блокировать функцию стимуляции роста этих антигенных белков или отметить их для уничтожения.
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