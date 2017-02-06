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Можно ли научить человеческий организм бороться с раком?


Можно ли научить человеческий организм бороться с раком?
Фото: AmericaRU.com
Иммунная система - это очень сложный механизм защиты и поддержания организма человека. Он может определить и уничтожить возбудителей инфекций и защищает более 30 триллионов клеток здорового тела.

Пораженные раком клетки способны уцелеть и распространиться на здоровые без ведома иммунной системы. Иммунотерапия прекрасно себя зарекомендовала при лечении разных форм рака и применяется даже на последних стадиях.
Один из способов заключается в том, чтобы медикаментозным лечением помогать иммунной системе находить и уничтожать раковые клетки. Другой способ - вакцина, которая может научить организм распознавать раковые клетки. Когда чужеродные клетки, такие как вирусы или бактерии, попадают в организм, то иммунная система начинает действовать. Она вырабатывает антитела, которые связываются с белками, антигенами, на поверхности клетки. Иногда этого достаточно, но в других случаях антитела связываются с антигеном и отмечают клетку для уничтожения.

Раковые клетки также производят антигены. Иммунотерапия может "обучать" иммунную систему вырабатывать антитела, которые могут связываться с антигенами на раковых клетках и тем самым блокировать функцию стимуляции роста этих антигенных белков или отметить их для уничтожения.
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