Покупатель Wal-Mart застрелил подозреваемого вора

6 февраля 2017 года, 10:06

Фото: AmericaRU.com

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Сотрудники правоохранительных органов Орландо, штат Флорида, заявили, что посетитель супермаркета Wal-Mart застрелил мужчину, который подозревался в краже двух тележек, полных товаров.По заявлению шерифа округа Орендж, стрельба произошла, когда подозреваемый в субботу покинул магазин с украденными вещами. Мужчина уже перекладывал содержимое тележек в автомобиль, когда работник супермаркета и один из посетителей подошли к нему. Выяснилось, что у покупателя было при себе оружие, и он выстрелил в подозреваемого, который, как ему показалось, тоже хотел достать пистолет.Имя покупателя не разглашается. Подозреваемый был доставлен в больницу после того, как полицейские нашли его на заправочной станции. Медики не смогли спасти ему жизнь. В настоящее время стражи порядка проводят расследование инцидента. Остальные подозреваемые в краже остаются на свободе.