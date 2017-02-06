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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПокупатель Wal-Mart застрелил подозреваемого вора
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Покупатель Wal-Mart застрелил подозреваемого вора


Покупатель Wal-Mart застрелил подозреваемого вора
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов Орландо, штат Флорида, заявили, что посетитель супермаркета Wal-Mart застрелил мужчину, который подозревался в краже двух тележек, полных товаров.

По заявлению шерифа округа Орендж, стрельба произошла, когда подозреваемый в субботу покинул магазин с украденными вещами. Мужчина уже перекладывал содержимое тележек в автомобиль, когда работник супермаркета и один из посетителей подошли к нему. Выяснилось, что у покупателя было при себе оружие, и он выстрелил в подозреваемого, который, как ему показалось, тоже хотел достать пистолет.

Имя покупателя не разглашается. Подозреваемый был доставлен в больницу после того, как полицейские нашли его на заправочной станции. Медики не смогли спасти ему жизнь. В настоящее время стражи порядка проводят расследование инцидента. Остальные подозреваемые в краже остаются на свободе.
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