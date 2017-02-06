8-летний мальчик убил сестру и ранил брата

6 февраля 2017 года, 09:51

Фото: AmericaRU.com

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По словам сотрудников правоохранительных органов штата Флориды, в Джексонвилле в результате случайной перестрелки погибла 5-летняя девочка. Кроме того, 4-летний мальчик получил ранения.Как заявил начальник полиции Крис Батлер (Chris Butler), 8-летний мальчик выстрелил в младших сестру и брата из пистолета. Полицейские говорят, что трое детей находились дома одни, когда произошел инцидент. "Мне кажется лучшим способом описать все, что произошло, это сказать, что трагедия является несчастным случаем", - сказал Батлер.В настоящее время обвинения предъявлены не были.Департамент полиции и Служба защиты детей расследуют происшествие. По словам полицейский, на момент инцидента мать детей отправилась в магазин, и пока не ясно, в насколько легкодоступном месте находился пистолет.