Порошенко пообщался с Трампом по телефону

Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Особое внимание президенты уделили вооруженному конфликту на Донбассе, а именно его урегулированию мирным путём. «Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», - рассказали в пресс-службе украинского президента.
Помимо Донбасса, стороны также поговорили об укреплении стратегического партнёрства между Украиной и США. В частности, обсуждалась «активизация экономических и деловых связей, способствующая созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран».
Кроме того, президенты договорились о визите Порошенко в США.
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