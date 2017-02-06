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Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко пообщался с Трампом по телефону
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Порошенко пообщался с Трампом по телефону


Порошенко пообщался с Трампом по телефону
Фото: AmericaRU.com / president.gov.ua
Президенты США и Украины Дональд Трамп и Петр Порошенко обсудили по телефону Донбасс, дальнейшее сотрудничество, а также будущий визит украинского лидера в Вашингтон. Об этом сообщила пресс-служба Порошенко.

Особое внимание президенты уделили вооруженному конфликту на Донбассе, а именно его урегулированию мирным путём. «Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Лидеры стран отметили насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», - рассказали в пресс-службе украинского президента.

Помимо Донбасса, стороны также поговорили об укреплении стратегического партнёрства между Украиной и США. В частности, обсуждалась «активизация экономических и деловых связей, способствующая созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран».

Кроме того, президенты договорились о визите Порошенко в США.
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