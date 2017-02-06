В российской деревне собаки загрызли 7-летнюю девочку

Фото: AmericaRU.com
Трагический инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, приблизительно в 14:00 по местному времени. Возле Дома Культуры четверо подростков обнаружили тело 7-летней девочки со следами укусов на шее, возле которой находились две крупные собаки без намордников. Они позвали на помощь. К сожалению, спасти ребёнка не удалось.
Собаки, совершившие нападение, а также их хозяева были опознаны. «Под контролем следователей, граждане самостоятельно умертвили своих животных», - рассказали в СК, отметив, что мужчин арестовали.
По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Задержанным грозит тюрьма сроком до 2 лет.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- В Москве коммунальщики сбросили снег с крыши прямо в коляску с 2-месячным ребёнком →
- В результате схода лавин в Афганистане погибли более 100 человек →
- Мужчина, вооруженный мачете, совершил нападение в Лувре →
- В Ульяновске каннибал пытался съесть погибшего собутыльника →
- В Москве задержали женщину, заказавшую киллеру собственную мать →
- Россияне считают наркоманию самым непростительным проступком, - опрос →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109285
http://www.americaru.com/news/109285