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Главная страница → Раздел: В миреВ российской деревне собаки загрызли 7-летнюю девочку
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В российской деревне собаки загрызли 7-летнюю девочку


В российской деревне собаки загрызли 7-летнюю девочку
Фото: AmericaRU.com
Ужасная история произошла в российской деревне Пальмино. Две собаки средь бела дня загрызли маленькую девочку. Полиция уже арестовала хозяев взбесившихся животных, перед этим заставив их умертвить псов. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ по Свердловской области.

Трагический инцидент произошел в воскресенье, 5 февраля, приблизительно в 14:00 по местному времени. Возле Дома Культуры четверо подростков обнаружили тело 7-летней девочки со следами укусов на шее, возле которой находились две крупные собаки без намордников. Они позвали на помощь. К сожалению, спасти ребёнка не удалось.

Собаки, совершившие нападение, а также их хозяева были опознаны. «Под контролем следователей, граждане самостоятельно умертвили своих животных», - рассказали в СК, отметив, что мужчин арестовали.

По факту гибели девочки было возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Задержанным грозит тюрьма сроком до 2 лет.
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