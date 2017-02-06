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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Луганске убит главарь милиции ЛНР
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В Луганске убит главарь «милиции ЛНР»


В Луганске убит главарь милиции ЛНР
Фото: AmericaRU.com / lug-info.com
В оккупированном Луганске неизвестные взорвали автомобиль, в салоне которого находился главарь «народной милиции» сепаратисткой «ЛНР» Олег Анащенко. Сепаратист погиб. Об этом сообщила миссия ОБСЕ.

Инцидент произошел в субботу, 4 февраля. «В 07:55 наблюдатели СММ услышали громкий взрыв к югу от центра Луганска. В 11:30 члены патруля направились на улицу Краснознаменную, где увидели огражденное место происшествия, а также около 20 членов "ЛНР" (некоторые из которых были вооружены) и пожарную бригаду. Гражданский эвакуатор уже был практически готов отвозить сгоревший дотла автомобиль (белый внедорожник), у которого были оторваны крыша и передняя левая дверь», - рассказали представители ОБСЕ, уточнив, что не заметили тел или следов крови ни в автомобиле, ни возле него.

О том, что при взрыве погиб один из главарей «ЛНР», наблюдатели узнали от российского военного. «Офицер Вооруженных сил РФ из Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям, что… погиб Олег Анащенко, старший по рангу член "ЛНР"», - сообщили в ОБСЕ.

Они также уточнили, что взрыв, сила которого составила 4-5 кг в тротиловом эквиваленте, произошел во время движения автомобиля.

Стоит отметили, что в гибели своего подельника сепаратисты традиционно обвинили украинские спецслужбы.

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