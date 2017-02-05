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Главная страница → Раздел: ПрогрессСеверная полярная шапка Марса напоминает булочку к корицей
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Северная полярная шапка Марса напоминает булочку к корицей


Северная полярная шапка Марса напоминает булочку к корицей
Фото: AmericaRU.com
На основе спутниковых данных Европейское космическое агентство получило снимки северной полярной шапки Марса. Еще никогда Красная планета не выглядела более съедобной – на фото эта часть Марса похожа на сдобную булочку с корицей.

Эта новая перспектива была сгенерирована из 32 отдельных снимков, сделанных с 2004 по 2010 год Mars Express и Mars Orbiter Laser Altimeter в рамках миссии NASA Mars Global Surveyor. Изображение охватывает площадь в миллион квадратных километров.

Как и Земля, на полюсах Марса присутствует замороженный лед, но он не содержит воду – на Красной планете мерзлота состоит из замерзшего углекислого газа. В течение зимних месяцев около 30% всего СО2 в атмосфере Марса выпадает в осадок на полюсе, создавая шапку толщиной до 1,5 метров. Летом сухой лед тает и возвращается в атмосферу. Сильные полярные ветры формируют необычные завитки и округлости полярной шапки.
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