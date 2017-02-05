Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:00 am | Чикаго 5:00 am | Сан-Франциско 3:00 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВ Вирджинии 44 вагона с углем сошли с рельс
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Вирджинии 44 вагона с углем сошли с рельс


В Вирджинии 44 вагона с углем сошли с рельс
Фото: AmericaRU.com
В городе Саффолк, штат Вирджиния, ушел под откос целый состав, перевозивший уголь. Всего 44 вагона из 161 сошли с рельс, сообщают местные власти.

Отмечается, что никаких значительных разрушений или загрязнений окружающей среды уголь не принес. Авария произошла около 7 часов утра в субботу. Поезд направлялся в Норфолк, где уголь должны были отгрузить для отправки на экспорт. Улицы Саффолка в районе катастрофы были закрыты.

Из-за крушения поезда пострадала одна постройка, у одного автомобиля разбились окна. Ни один человек в результате аварии не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники угольной компании, которые собирают рассыпавшийся из вагонов уголь.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109279
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Ищу работу
Ищу любую работу, из Украины Ищу любую работу, из Украины
Раздел: Услуги
Executive touch cleaning services Executive touch cleaning services
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум Сдается квартира в Халлендейле 1 бедрум
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus