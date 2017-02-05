В Вирджинии 44 вагона с углем сошли с рельс

Фото: AmericaRU.com
Отмечается, что никаких значительных разрушений или загрязнений окружающей среды уголь не принес. Авария произошла около 7 часов утра в субботу. Поезд направлялся в Норфолк, где уголь должны были отгрузить для отправки на экспорт. Улицы Саффолка в районе катастрофы были закрыты.
Из-за крушения поезда пострадала одна постройка, у одного автомобиля разбились окна. Ни один человек в результате аварии не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники угольной компании, которые собирают рассыпавшийся из вагонов уголь.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Четырехлетняя девочка погибла от побоев матери за то, что не чистила зубы →
- Ученые организовывают свой марш в Вашингтоне →
- Полицейские нашли в угнанной машине ребенка; подозреваемый открыл стрельбу →
- Хакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир →
- Семья нашла гремучую змею в туалете, но под домом их оказалось в разы больше →
- Полицейские все чаще используют нательные камеры, но насколько они эффективны? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109279
http://www.americaru.com/news/109279