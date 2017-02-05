В Вирджинии 44 вагона с углем сошли с рельс

5 февраля 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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В городе Саффолк, штат Вирджиния, ушел под откос целый состав, перевозивший уголь. Всего 44 вагона из 161 сошли с рельс, сообщают местные власти.Отмечается, что никаких значительных разрушений или загрязнений окружающей среды уголь не принес. Авария произошла около 7 часов утра в субботу. Поезд направлялся в Норфолк, где уголь должны были отгрузить для отправки на экспорт. Улицы Саффолка в районе катастрофы были закрыты.Из-за крушения поезда пострадала одна постройка, у одного автомобиля разбились окна. Ни один человек в результате аварии не пострадал. Сейчас на месте работают спасатели и сотрудники угольной компании, которые собирают рассыпавшийся из вагонов уголь.