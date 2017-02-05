Дэмиен Шэзел получил награду гильдии режиссеров за «Ла Ла лэнд»

Фото: AmericaRU.com
Ежегодная 69-я церемония награждения гильдии режиссеров США состоялась в субботу в Hilton Hotel, Беверли-Хиллз. «Я надеялся, что фильм даст людям надежду. Есть сообщение, которое я хочу донести: мечты, будь они реальными или нет, - это самое главное. Они могут сбыться или нет, но погоня за ними оставляет след», - отметил Шэзел во время получения награды.
Шэзел уже получил награду «Золотой глобус» за лучшую режиссуру. Также он номинирован на премию «Оскар» на ряду с Мэлом Гибсоном, Жаком Вильневым и другими мастерами. Церемония состоится 26 февраля.
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