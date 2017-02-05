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В Америке растет число женщин, которые становятся начальниками полиции


В Америке растет число женщин, которые становятся начальниками полиции
Фото: AmericaRU.com
Новый начальник департамента полиции Окленда Энн Киркпатрик (Anne Kirkpatrick) – представительница растущего числа женщин в США, которые становятся начальниками полицейских отделов. Многие эксперты видят в этом позитивный фактор, поскольку женщины могут внести в это работу недостающий перфекционизм.

Женщины-полицейские, как правило, используют в решении потенциально опасных ситуаций остроумие чаще, чем мускулы. Также они вносят в работу своих отделов больше ненасильственных методов работы.

«Многие полицейские считают, что женщины-начальницы оказывают глубокое влияние на культуру полиции, - считает Чак Векслер, исполнительный директор Исследовательского форума полиции в Вашингтоне. – Они приносят собственный набор навыков в сферу, в которой традиционно доминируют мужчины, и это полезно».

И все же пока число женщин-начальниц полиции в Соединенных Штатах невелико. Из 50 крупнейших управлений страны только 5 возглавляют женщины. Всего среди 1500 департаментов только 169 руководятся дамами.
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