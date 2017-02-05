В Америке растет число женщин, которые становятся начальниками полиции

Фото: AmericaRU.com
Женщины-полицейские, как правило, используют в решении потенциально опасных ситуаций остроумие чаще, чем мускулы. Также они вносят в работу своих отделов больше ненасильственных методов работы.
«Многие полицейские считают, что женщины-начальницы оказывают глубокое влияние на культуру полиции, - считает Чак Векслер, исполнительный директор Исследовательского форума полиции в Вашингтоне. – Они приносят собственный набор навыков в сферу, в которой традиционно доминируют мужчины, и это полезно».
И все же пока число женщин-начальниц полиции в Соединенных Штатах невелико. Из 50 крупнейших управлений страны только 5 возглавляют женщины. Всего среди 1500 департаментов только 169 руководятся дамами.
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