В Америке растет число женщин, которые становятся начальниками полиции

5 февраля 2017 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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Новый начальник департамента полиции Окленда Энн Киркпатрик (Anne Kirkpatrick) – представительница растущего числа женщин в США, которые становятся начальниками полицейских отделов. Многие эксперты видят в этом позитивный фактор, поскольку женщины могут внести в это работу недостающий перфекционизм.Женщины-полицейские, как правило, используют в решении потенциально опасных ситуаций остроумие чаще, чем мускулы. Также они вносят в работу своих отделов больше ненасильственных методов работы.«Многие полицейские считают, что женщины-начальницы оказывают глубокое влияние на культуру полиции, - считает Чак Векслер, исполнительный директор Исследовательского форума полиции в Вашингтоне. – Они приносят собственный набор навыков в сферу, в которой традиционно доминируют мужчины, и это полезно».И все же пока число женщин-начальниц полиции в Соединенных Штатах невелико. Из 50 крупнейших управлений страны только 5 возглавляют женщины. Всего среди 1500 департаментов только 169 руководятся дамами.