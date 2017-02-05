Четырехлетняя девочка погибла от побоев матери за то, что не чистила зубы

Фото: AmericaRU.com
Двадцатилетняя Ирис Эрнандес-Ривас (Iris Hernandez-Rivas) вызвала полицейских, когда нашла свою дочь Ноэли Александру без сознания. Женщина сообщила правоохранителям, что девочка ушла в ванную комнату умываться около 11 часов, спустя 15 минут мать обнаружила ребенка без чувств. Почему-то она позвонила в 911 только через час, когда малышку уже трудно было спасти. Врачи обнаружили у Ноэли множественные ушибы тела и травму головы. Спустя несколько часов девочка умерла в Национальном детском медицинском центре.
Полицейские выяснили, что увечья ребенку нанесла мать. Она несколько раз ударила Ноэли ногами в живот, разозлившись, что малышка не почистила зубы. За несколько дней до этого мать отпорола ребенка поясом за другой проступок.
Эрнандес-Ривас предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с ребенком.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- В Вирджинии 44 вагона с углем сошли с рельс →
- Ученые организовывают свой марш в Вашингтоне →
- Полицейские нашли в угнанной машине ребенка; подозреваемый открыл стрельбу →
- Хакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир →
- Семья нашла гремучую змею в туалете, но под домом их оказалось в разы больше →
- Полицейские все чаще используют нательные камеры, но насколько они эффективны? →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109273
http://www.americaru.com/news/109273