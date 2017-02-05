Четырехлетняя девочка погибла от побоев матери за то, что не чистила зубы

5 февраля 2017 года, 11:55

Фото: AmericaRU.com

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В Мэриленде четырехлетняя латиноамериканская девочка умерла после того, как мать сильно ударила ее. Причиной побоев стал тот факт, что ребенок не чистил зубы.Двадцатилетняя Ирис Эрнандес-Ривас (Iris Hernandez-Rivas) вызвала полицейских, когда нашла свою дочь Ноэли Александру без сознания. Женщина сообщила правоохранителям, что девочка ушла в ванную комнату умываться около 11 часов, спустя 15 минут мать обнаружила ребенка без чувств. Почему-то она позвонила в 911 только через час, когда малышку уже трудно было спасти. Врачи обнаружили у Ноэли множественные ушибы тела и травму головы. Спустя несколько часов девочка умерла в Национальном детском медицинском центре.Полицейские выяснили, что увечья ребенку нанесла мать. Она несколько раз ударила Ноэли ногами в живот, разозлившись, что малышка не почистила зубы. За несколько дней до этого мать отпорола ребенка поясом за другой проступок.Эрнандес-Ривас предъявлено обвинение в убийстве и жестоком обращении с ребенком.