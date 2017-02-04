«Не помню»: ученые определили, как сон влияет на память

4 февраля 2017 года, 21:00

Фото: AmericaRU.com

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На протяжении многих лет ученые выдвигали множество гипотез относительно того, зачем нам нужен сон. Некоторые утверждают, что это способ восстановления энергии, другие предположили, что сон дает мозгу возможность очиститься от лишнего.Тем не менее, новое исследование показало, что мы спим, чтобы избавиться от воспоминаний. Для запоминания какой-либо информации в мозге увеличивается количество синапсов между нейронами. Эти соединения позволяют нейронам посылать сигналы друг другу быстро и эффективно. И новые воспоминания хранятся в этих сетях.Специалисты Университета Висконсина и Университета Джона Хопкинса обнаружили, что во время сна нейроны сокращают количество синапсов, и память человека очищается от ненужных воспоминаний. Ученые проводили эксперимент на мышах и выявили, что во время сна количество синапсов в мозгу грызунов сократилось на 18 процентов. Результаты исcледования были опубликованы в журнале «Science».