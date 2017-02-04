«Не помню»: ученые определили, как сон влияет на память

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Тем не менее, новое исследование показало, что мы спим, чтобы избавиться от воспоминаний. Для запоминания какой-либо информации в мозге увеличивается количество синапсов между нейронами. Эти соединения позволяют нейронам посылать сигналы друг другу быстро и эффективно. И новые воспоминания хранятся в этих сетях.
Специалисты Университета Висконсина и Университета Джона Хопкинса обнаружили, что во время сна нейроны сокращают количество синапсов, и память человека очищается от ненужных воспоминаний. Ученые проводили эксперимент на мышах и выявили, что во время сна количество синапсов в мозгу грызунов сократилось на 18 процентов. Результаты исcледования были опубликованы в журнале «Science».
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