Марихуану можно использовать для лечения опийной наркомании

Фото: AmericaRU.com
Данных относительно влияния каннабиноидов на лечение опийной наркомании недостаточно из-за определенных правил, которые ограничивают возможности экспериментаторов, а также небольшого количества исследований, проведенных в этой области. Опиаты, которые сделаны из опийного мака или его синтетических аналогов, включают в себя гидрокодон, оксикодон, морфин и героин.
Специалисты Школы медицины Икан в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке проанализировали предыдущие исследования и обнаружили, что каннабиноиды способны уменьшить тягу к героину. Кроме того, каннабиноиды могут помочь контролировать чувство тревоги, которое является одной из ключевых особенностей наркомании, увеличивающей вероятность рецидива.
Однако пока нельзя точно сказать, что соединение марихуаны способно помочь избавиться от опийной зависимости, и необходимы дополнительные исследования.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- «Не помню»: ученые определили, как сон влияет на память →
- Правильная осанка поможет бороться с симптомами депрессии →
- Может ли беременность навредить сердцу женщины? →
- Ученые объяснили, почему чье-то чавканье может заставить людей сердиться →
- Все больше маленьких детей страдают ожогами глаз от средств для стирки →
- Проблемы со сном? Возьмите палатку и пойдите в поход →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109269
http://www.americaru.com/news/109269