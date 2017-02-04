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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеМарихуану можно использовать для лечения опийной наркомании
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Марихуану можно использовать для лечения опийной наркомании


Марихуану можно использовать для лечения опийной наркомании
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что соединение марихуаны может помочь героиновым наркоманам противостоять зависимости, а также облегчить синдром отмены.

Данных относительно влияния каннабиноидов на лечение опийной наркомании недостаточно из-за определенных правил, которые ограничивают возможности экспериментаторов, а также небольшого количества исследований, проведенных в этой области. Опиаты, которые сделаны из опийного мака или его синтетических аналогов, включают в себя гидрокодон, оксикодон, морфин и героин.

Специалисты Школы медицины Икан в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке проанализировали предыдущие исследования и обнаружили, что каннабиноиды способны уменьшить тягу к героину. Кроме того, каннабиноиды могут помочь контролировать чувство тревоги, которое является одной из ключевых особенностей наркомании, увеличивающей вероятность рецидива.

Однако пока нельзя точно сказать, что соединение марихуаны способно помочь избавиться от опийной зависимости, и необходимы дополнительные исследования.
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