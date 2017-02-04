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Главная страница → Раздел: События/СкандалыУченые организовывают свой марш в Вашингтоне
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Ученые организовывают свой марш в Вашингтоне


Ученые организовывают свой марш в Вашингтоне
Фото: AmericaRU.com
Американские ученые собираются отметить День Земли маршем по Вашингтону. Демонстрацией они хотят выразить свое несогласие с позицией президента США Дональда Трампа (Donald Trump) об изменении климата.

"Долгая история антинаучности собралась в одном поезде, который катится вниз на всех нас. Правительство игнорирует науку во имя идеологии и этим создает угрозу для всего мира. Многих выйти на демонстрацию, безусловно, вдохновила победа кандидата Республиканской партии на президентских выборах", - сказала Кэтлин Роджерс (Kathleen Rogers), президент Earth Day Network, некоммерческой организации, которая координирует марш. В настоящее время в марше, который планируется на 22 апреля, собираются участвовать 40 тысяч человек.

Ранее по всем США и даже за рубежом прошли многочисленные демонстрации против нового президента. Особенно многолюдными стали женские марши, в которых приняло участие более 2 миллионов человек.
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