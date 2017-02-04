Ученые организовывают свой марш в Вашингтоне

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"Долгая история антинаучности собралась в одном поезде, который катится вниз на всех нас. Правительство игнорирует науку во имя идеологии и этим создает угрозу для всего мира. Многих выйти на демонстрацию, безусловно, вдохновила победа кандидата Республиканской партии на президентских выборах", - сказала Кэтлин Роджерс (Kathleen Rogers), президент Earth Day Network, некоммерческой организации, которая координирует марш. В настоящее время в марше, который планируется на 22 апреля, собираются участвовать 40 тысяч человек.
Ранее по всем США и даже за рубежом прошли многочисленные демонстрации против нового президента. Особенно многолюдными стали женские марши, в которых приняло участие более 2 миллионов человек.
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