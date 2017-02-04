Анджелина Джоли раскритиковала Трампа

4 февраля 2017 года, 19:20

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Eskinder Debebe

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/109265

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) выступила с критикой иммиграционной политики президента Дональда Трампа (Donald Trump), который подписал приказ, запрещающий гражданам семи мусульманских стран въезд в Соединенные Штаты.Актриса написала, что ответ США на кризис беженцев должен основываться на фактах, а не страхе. "Беженцы – это мужчины, женщины и дети, которые оказались в ситуации войны или подвергаются преследованиям. Они не террористы, и часто сами являются жертвами терроризма", - пишет она.Джоли – активный филантроп и посол доброй воли Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Она работала с ООН с 2001 года и посетила более 50 миссий. Звезда фильма «Мистер и миссис Смит» писала, что гордится тем, что живет в стране, которая поддерживала - и открывала двери - беженцам, нуждающимся в помощи. "Американцы проливали кровь, чтобы защитить идею о том, что права человека выходят за рамки культуры, географии, этнической принадлежности и религии", - заявила она.