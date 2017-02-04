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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАнджелина Джоли раскритиковала Трампа
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Анджелина Джоли раскритиковала Трампа


Анджелина Джоли раскритиковала Трампа
Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Eskinder Debebe
Анджелина Джоли (Angelina Jolie) выступила с критикой иммиграционной политики президента Дональда Трампа (Donald Trump), который подписал приказ, запрещающий гражданам семи мусульманских стран въезд в Соединенные Штаты.

Актриса написала, что ответ США на кризис беженцев должен основываться на фактах, а не страхе. "Беженцы – это мужчины, женщины и дети, которые оказались в ситуации войны или подвергаются преследованиям. Они не террористы, и часто сами являются жертвами терроризма", - пишет она.

Джоли – активный филантроп и посол доброй воли Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Она работала с ООН с 2001 года и посетила более 50 миссий. Звезда фильма «Мистер и миссис Смит» писала, что гордится тем, что живет в стране, которая поддерживала - и открывала двери - беженцам, нуждающимся в помощи. "Американцы проливали кровь, чтобы защитить идею о том, что права человека выходят за рамки культуры, географии, этнической принадлежности и религии", - заявила она.
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