Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 1:30 pm | Чикаго 12:30 pm | Сан-Франциско 10:30 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаПоездка Эрика Трампа в Уругвай обошлась налогоплательщикам почти в 100 тысяч долларов
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Поездка Эрика Трампа в Уругвай обошлась налогоплательщикам почти в 100 тысяч долларов


Поездка Эрика Трампа в Уругвай обошлась налогоплательщикам почти в 100 тысяч долларов
Фото: AmericaRU.com
В начале января один из сыновей президента Дональда Трампа (Donald Trump) отправился в деловую поездку в Уругвай. Она обошлась налогоплательщикам в 97830 долларов, и большая часть этой суммы была потрачена на оплату гостиничных номеров охраны и послов.

Эрик Трамп (Eric Trump) посетил южноамериканскую страну от имени Trump Organization еще до инаугурации его отца, которая прошла 20 января, передает The Washington Post. В прибрежном городе Пунта-дель-Эсте он встретился с брокерами по операциям с недвижимостью, с которыми пообедал в ресторане у берега океана.

На номера охранников было потрачено 88320 долларов, а еще 9510 долларов ушли сотрудникам посольства США за работу в ходе пребывания в стране VIP-гостя. Визит Трампа был недолгим - он пробыл в стране всего два дня.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109263
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом Ищу работу массажистом
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus