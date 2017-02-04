Поездка Эрика Трампа в Уругвай обошлась налогоплательщикам почти в 100 тысяч долларов

Фото: AmericaRU.com
Эрик Трамп (Eric Trump) посетил южноамериканскую страну от имени Trump Organization еще до инаугурации его отца, которая прошла 20 января, передает The Washington Post. В прибрежном городе Пунта-дель-Эсте он встретился с брокерами по операциям с недвижимостью, с которыми пообедал в ресторане у берега океана.
На номера охранников было потрачено 88320 долларов, а еще 9510 долларов ушли сотрудникам посольства США за работу в ходе пребывания в стране VIP-гостя. Визит Трампа был недолгим - он пробыл в стране всего два дня.
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