Поездка Эрика Трампа в Уругвай обошлась налогоплательщикам почти в 100 тысяч долларов

4 февраля 2017 года, 18:44

Фото: AmericaRU.com

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В начале января один из сыновей президента Дональда Трампа (Donald Trump) отправился в деловую поездку в Уругвай. Она обошлась налогоплательщикам в 97830 долларов, и большая часть этой суммы была потрачена на оплату гостиничных номеров охраны и послов.Эрик Трамп (Eric Trump) посетил южноамериканскую страну от имени Trump Organization еще до инаугурации его отца, которая прошла 20 января, передает The Washington Post. В прибрежном городе Пунта-дель-Эсте он встретился с брокерами по операциям с недвижимостью, с которыми пообедал в ресторане у берега океана.На номера охранников было потрачено 88320 долларов, а еще 9510 долларов ушли сотрудникам посольства США за работу в ходе пребывания в стране VIP-гостя. Визит Трампа был недолгим - он пробыл в стране всего два дня.