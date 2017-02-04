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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесМэрайя Кэри сожгла свадебное платье
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Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье


Мэрайя Кэри сожгла свадебное платье
Фото: AmericaRU.com
Мэрайя Кэри (Mariah Carey) знает один из действенных способов пережить расставание. В своем новом клипе на песню «I Don’t» она сожгла свадебное платье.

В клипе, в котором практически ясно говорится о ее расставании с бывшим женихом Джеймсом Паркером, обладательница премии Грэмми лежит в соблазнительном белье на заднем сидении автомобиля Rolls Royce, в то время как на переднем сидел рэпер YG. После она появляется в столь же сексуальном красном платье, бросает свадебный наряд в огнь и наблюдает за тем, как он горит.

Как сообщалось ранее, певица расторгла свою помолвку с миллиардером в октябре прошлого года после ссоры в Греции во время совместного отдыха. "В течение нескольких месяцев Джеймс был не в своем уме. По сути, Мэрайя была брошенной", - сказал тогда представитель Кэри.
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