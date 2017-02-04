Федеральный судья приостановил приказ Трампа, но многие визы уже отозваны

4 февраля 2017 года, 17:27

Фото: AmericaRU.com

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В Сиэтле федеральный судья Джеймс Робарт (James Robart) временно отменил распоряжение президента Дональда Трампа (Donald Trump), которое запрещает гражданам семи мусульманских стран въезд в Соединенные Штаты.Представитель Белого дома выступил с заявлением, что Министерство юстиции планирует обжаловать действия судьи. "В кратчайшие сроки Министерство юстиции намерено подать срочное постановление в защиту приказа президента, который, по нашему мнению, правомерный и целесообразный. Приказ президента призван защищать родину и имеет конституционные полномочия и обязанности защищать американский народ", - говорится в заявлении.Госдепартамент уже отозвал около 60 тысяч виз. Эта цифра значительно ниже, чем та, которую озвучило Министерство юстиции на слушаниях в Вирджинии по делу Тарека и Аммара Азиз из Йемена, которых задержали в аэропорту Далласа - 100 тысяч виз.