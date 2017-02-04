Правильная осанка поможет бороться с симптомами депрессии

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Тем не менее, исследователи предупреждают, что полученные результаты являются предварительными; еще неизвестно, может ли положение тела человека на самом деле помочь при лечении депрессии. "Изменение осанки является простым вмешательством, а риски – минимальны. В то же время это можно делать и без помощи врача, либо применять с другими методами лечения", - пишут специалисты Университета Окленда. Результаты исследования будут опубликованы в мартовском номере журнала «Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry».
Предыдущие исследования показали, что сутулость является признаком депрессии, говорят ученые. Кроме того, было обнаружено, что правильная манера держать себя улучшает настроение и усиливает чувство собственного достоинства у людей без депрессии.
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