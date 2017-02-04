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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПравильная осанка поможет бороться с симптомами депрессии
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Правильная осанка поможет бороться с симптомами депрессии


Правильная осанка поможет бороться с симптомами депрессии
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что люди, у которых отмечаются симптомы депрессии, могут улучшить свое эмоциональное состояние правильной осанкой.

Тем не менее, исследователи предупреждают, что полученные результаты являются предварительными; еще неизвестно, может ли положение тела человека на самом деле помочь при лечении депрессии. "Изменение осанки является простым вмешательством, а риски – минимальны. В то же время это можно делать и без помощи врача, либо применять с другими методами лечения", - пишут специалисты Университета Окленда. Результаты исследования будут опубликованы в мартовском номере журнала «Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry».

Предыдущие исследования показали, что сутулость является признаком депрессии, говорят ученые. Кроме того, было обнаружено, что правильная манера держать себя улучшает настроение и усиливает чувство собственного достоинства у людей без депрессии.
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