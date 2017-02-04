Правильная осанка поможет бороться с симптомами депрессии

4 февраля 2017 года, 16:48

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование предполагает, что люди, у которых отмечаются симптомы депрессии, могут улучшить свое эмоциональное состояние правильной осанкой.Тем не менее, исследователи предупреждают, что полученные результаты являются предварительными; еще неизвестно, может ли положение тела человека на самом деле помочь при лечении депрессии. "Изменение осанки является простым вмешательством, а риски – минимальны. В то же время это можно делать и без помощи врача, либо применять с другими методами лечения", - пишут специалисты Университета Окленда. Результаты исследования будут опубликованы в мартовском номере журнала «Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry».Предыдущие исследования показали, что сутулость является признаком депрессии, говорят ученые. Кроме того, было обнаружено, что правильная манера держать себя улучшает настроение и усиливает чувство собственного достоинства у людей без депрессии.