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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолицейские нашли в угнанной машине ребенка; подозреваемый открыл стрельбу
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Полицейские нашли в угнанной машине ребенка; подозреваемый открыл стрельбу


Полицейские нашли в угнанной машине ребенка; подозреваемый открыл стрельбу
Фото: AmericaRU.com
Сотрудники правоохранительных органов успешно поймали мужчину, который открыл огонь по патрульным, а затем угнал машину с ребенком внутри. Годовалого ребенка вернули в семью, а вот подозреваемый решил просто так не сдаваться и позже взял двух заложников, прежде чем совершить попытку самоубийства.

Капитан полиции Джон Барнетт (John Barnett) заявил, что Дэниел Тухертс (Daniel TwoHearts) выстрелил в себя, когда стражи порядка начали вести с ним переговоры. Он был госпитализирован с неопасным для жизни ранением. В результате инцидента никто не пострадал.

История началась, когда на федеральной автостраде номер 29 патрульный приказал пикапу, в котором находился Тухертс, остановиться. Но вместо того, чтобы притормозить, водитель попытался скрыться, пока автомобиль не наехал на специальную полосу, проколовшую шины. Подозреваемый вышел из транспортного средства и трижды выстрелил в полицейского, который смог укрыться от пуль и не пострадал. В пикапе находились два пассажира, которых сразу же арестовали, а Тухертс сбежал и угнал машину по соседству. Кроме того, в автомобиле Тухертса нашли метамфетамин.
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