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Может ли беременность навредить сердцу женщины?


Может ли беременность навредить сердцу женщины?
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование предполагает, что беременность может в будущем повлиять на риск развития проблем с сердцем у женщин.

Специалисты Научно-исследовательского института здоровья населения при Университете МакМастера в Гамильтоне, Онтарио, обнаружили, что риск фибрилляции предсердий - ненормального сердечного ритма – возрастает с каждой беременностью, вплоть до почти 50 процентов после шестого ребенка. Кроме того, ученые Гарвардской школы медицины выявили, что женщины, которые проходят через преждевременные роды, имеют на 40 процентов больше шансов развития сердечного приступа или инсульта.

Ни одно из этих исследований не доказывает прямую причинно-следственную связь между беременностью и болезнью сердца. Результаты были опубликованы в журнале «Circulation».

Женщины, родившие одного ребенка, имеют на 15 процентов больше шансов развития фибрилляции предсердий по сравнению с женщинами, которые никогда не были беременны. Две или три беременности связаны с 20-процентным увеличением риска, от четырех до пяти беременностей - с 36-процентным увеличением риска, а шесть и более - с 46-процентным увеличением риска.

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