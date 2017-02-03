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Главная страница → Раздел: В миреМужчина, вооруженный мачете, совершил нападение в Лувре
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Мужчина, вооруженный мачете, совершил нападение в Лувре


Мужчина, вооруженный мачете, совершил нападение в Лувре
Фото: AmericaRU.com
В Париже военный, охранявший Лувр, выстрелил и ранил мужчину, который пытался напасть на него с мачете. Президент Франции Франсуа Олланд (Francois Hollande) заявил, что инцидент носит террористический характер.

По словам сотрудников правоохранительных органов, мужчина, который нес два рюкзака и имел при себе два мачете, агрессивно отреагировал, когда солдаты сказали ему, что не может зайти в музей с такой большой ручной кладью. После этого он попытался атаковать военных с криком «Аллах акбар». Один из солдат открыл огонь и выстрелил в мужчину пять раз. Один из выстрелов попал в живот, сказала начальник полиции Парижа Мишель Кадо (Michel Cadot). По сообщениям стражей порядка в рюкзаках не было никаких взрывчатых веществ. Один военный получил неопасные для жизни травмы.

Как заявил Олланд, ситуация возле Лувра "полностью под контролем", но угроза для Франции в целом все еще остается. По словам президента США Дональда Трампа, за нападением стоит еще один радикальный исламский террорист.
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