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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУченые объяснили, почему чье-то чавканье может заставить людей сердиться
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Ученые объяснили, почему чье-то чавканье может заставить людей сердиться


Ученые объяснили, почему чье-то чавканье может заставить людей сердиться
Фото: AmericaRU.com
Состояние, мизофония, гораздо больше, чем просто неприязнь к каким-то звукам, таким как скрежет или постукивание пальцами по столу. Британские ученые обнаружили, что мозг некоторых людей может демонстрировать чрезмерно эмоциональную реакцию на неприятный звук.

В эксперименте приняли участие 20 человек, страдающих мизофонией, и 22 человека без состояния. Они слушали разные звуки, такие как шум дождя, крики и другие, в то время как ученые делали МРТ. Исследователи Университета Ньюкасла выявили, что одна часть мозга, которая соединяет наши чувства с нашими эмоциями - передняя кора островка головного мозга - была чрезмерно активна у участников, страдающих мизофонией.

В настоящее время состояние неизлечимо, но можно ослабить воздействие нервирующих звуков, воспользовавшись берушами. Кроме того, ученые утверждают, что употребление кофеина и алкоголя усугубляет мизофонию. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology».
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