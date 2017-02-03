Ученые объяснили, почему чье-то чавканье может заставить людей сердиться

3 февраля 2017 года, 20:02

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Состояние, мизофония, гораздо больше, чем просто неприязнь к каким-то звукам, таким как скрежет или постукивание пальцами по столу. Британские ученые обнаружили, что мозг некоторых людей может демонстрировать чрезмерно эмоциональную реакцию на неприятный звук.В эксперименте приняли участие 20 человек, страдающих мизофонией, и 22 человека без состояния. Они слушали разные звуки, такие как шум дождя, крики и другие, в то время как ученые делали МРТ. Исследователи Университета Ньюкасла выявили, что одна часть мозга, которая соединяет наши чувства с нашими эмоциями - передняя кора островка головного мозга - была чрезмерно активна у участников, страдающих мизофонией.В настоящее время состояние неизлечимо, но можно ослабить воздействие нервирующих звуков, воспользовавшись берушами. Кроме того, ученые утверждают, что употребление кофеина и алкоголя усугубляет мизофонию. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Current Biology».