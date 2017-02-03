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Главная страница → Раздел: УкраинаВ зоне АТО британский фотограф потерял зрение, попав под обстрел
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В зоне АТО британский фотограф потерял зрение, попав под обстрел


В зоне АТО британский фотограф потерял зрение, попав под обстрел
Фото: AmericaRU.com
В районе украинского города Авдеевки британский фотограф Кристофер Нунн попал под обстрел пророссийских боевиков. Мужчина получил контузию и серьёзное ранение обоих глаз. Украинские врачи сейчас пытаются спасти ему зрение. Об этом телеканалу «112 Украина» сообщил главврач днепровской больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

«У него, по сути, выбит глаз, пострадало и второе веко. В настоящее время офтальмологи делают все возможное, чтобы спасти второй глаз. Состояние не критическое, тем не менее, журналист потерял зрение», - рассказал медик.

Информацию подтвердили в Минобороны Украины, передаёт Укринформ. «Кристофера должны доставить в Киев на самолёте. Но ввиду того, что его оперируют, и из-за погодных условий, в которых не дали разрешения на вылет самолета, его доставят в Киев позднее», - рассказала представительница оборонного ведомства Оксана Гаврилюк, заверив, что состояние фотографа стабильное.

Отметим, что конфликт на Донецком направлении резко обострился 29 января. От обстрелов и боестолкновений сильно пострадал подконтрольный Киеву город Авдеевка. Населённый пункт оказался на грани гуманитарной катастрофы, лишившись электро-, водо- и газоснабжения.

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