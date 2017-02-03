В зоне АТО британский фотограф потерял зрение, попав под обстрел

Фото: AmericaRU.com
«У него, по сути, выбит глаз, пострадало и второе веко. В настоящее время офтальмологи делают все возможное, чтобы спасти второй глаз. Состояние не критическое, тем не менее, журналист потерял зрение», - рассказал медик.
Информацию подтвердили в Минобороны Украины, передаёт Укринформ. «Кристофера должны доставить в Киев на самолёте. Но ввиду того, что его оперируют, и из-за погодных условий, в которых не дали разрешения на вылет самолета, его доставят в Киев позднее», - рассказала представительница оборонного ведомства Оксана Гаврилюк, заверив, что состояние фотографа стабильное.
Отметим, что конфликт на Донецком направлении резко обострился 29 января. От обстрелов и боестолкновений сильно пострадал подконтрольный Киеву город Авдеевка. Населённый пункт оказался на грани гуманитарной катастрофы, лишившись электро-, водо- и газоснабжения.
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