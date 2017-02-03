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Главная страница → Раздел: В миреВ Ульяновске каннибал пытался съесть погибшего собутыльника
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В Ульяновске каннибал пытался съесть погибшего собутыльника


В Ульяновске каннибал пытался съесть погибшего собутыльника
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Шокирующая история произошла в российском городе Ульяновске. Молодой мужчина жестоко убил знакомого, после чего начал есть его кожу. Каннибала приговорили к 12,5 годам тюрьмы. Об этом сообщило местное управление СК России.

«Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе ссоры со своим знакомым, с которым он в тот день распивал спиртное, нанес потерпевшему многочисленные удары металлическим предметом по голове и телу, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Чуть позже злоумышленник отрезал небольшую часть кожных покровов погибшего и употребил ее в пищу», - рассказали следователи, отметив, что свой поступок преступник объяснил голодом.

«В ходе следствия в отношении осужденного была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым», - уточнили в СК.

Суд признал каннибала виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК России (убийство). Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима.
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