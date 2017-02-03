В Ульяновске каннибал пытался съесть погибшего собутыльника

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«Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения… в ходе ссоры со своим знакомым, с которым он в тот день распивал спиртное, нанес потерпевшему многочисленные удары металлическим предметом по голове и телу, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. Чуть позже злоумышленник отрезал небольшую часть кожных покровов погибшего и употребил ее в пищу», - рассказали следователи, отметив, что свой поступок преступник объяснил голодом.
«В ходе следствия в отношении осужденного была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала его вменяемым», - уточнили в СК.
Суд признал каннибала виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК России (убийство). Его приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима.
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