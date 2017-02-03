В Москве задержали женщину, заказавшую киллеру собственную мать

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«В ноябре 2016 года Мишкаруднова, испытывая личные неприязненные отношения к своей 59-летней матери, решила организовать убийство последней. О планах подозреваемой стало известно сотрудникам правоохранительных органов… Подозреваемая во время неоднократных встреч с «киллером», в роли которого выступал сотрудник полиции, передала ему долговую расписку перед ним в сумме 300 тысяч рублей, ключи от квартиры, фотографию матери и информацию о ее распорядке дня. 2 февраля 2017 года Мишкаруднова, получив информацию о смерти матери, прибыла в ее квартиру, где была задержана сотрудниками полиции», - рассказали следователи.
В отношении 38-летней женщины было заведено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму).
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