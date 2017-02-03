Люди могут достигнуть других звезд, если сумеют использовать лазеры

3 февраля 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Если людям удастся создать такой космический корабль, который будет двигаться со скоростью 5% от скорости света, то мы сможем достичь Альфа Центавра не за 95 лет, а за сутки. Это реально, если научиться использовать энергию света, говорят ученые.На сегодняшний день самый быстрый космический аппарат, который когда-либо был запущен, – зонд New Horizons, который имел скорость старта около 58000 км / ч. Даже после получения гравитационного толчка от облета Юпитера, зонд долетел к Плутону со скоростью лишь 48000 км / ч. Самый быстрый космический аппарат, покинувший Солнечную систему, - Voyager 2, который использовал гравитационные пролеты четырех внешних планет и вылетел из системы со скоростью 60000 км / ч. При таких показателях полет к Альфа Центавра займет 78 тысяч лет.Проект Starshot предлагает альтернативную версию межзвездных космических путешествий. Разработчики считают, что если сверхлегкий корабль будет разогнан до 5% скорости света с помощью мощных лазеров, то путешествие в другую систему станет очень быстрым. Идея описана в статье, опубликованной в Astrophysical Journal.