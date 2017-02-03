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Главная страница → Раздел: ПрогрессУченые считают, что Вселенная – это гигантская голограмма
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Ученые считают, что Вселенная – это гигантская голограмма


Ученые считают, что Вселенная – это гигантская голограмма
Фото: AmericaRU.com
Новый анализ, проведенный международной группой ученых, представляет доказательства того, что Вселенная является огромной голограммой.

Команда физиков-теоретиков и астрофизиков завершили международное исследование, которое убедительно подтверждает идею, что пространство вокруг нас – ни что иное, как голограмма, пишет Phys.org. Голографическая теория Вселенной была предложена еще в 90-х годах Леонардом Сасскиндом (Leonard Susskind) и Джерардом т’Хоофтом (Gerard ‘t Hooft). Она предполагает, что Вселенная, которую мы можем воспринимать как трехмерную реальность, на самом деле может быть просто проекцией, вытекающих из двумерной поверхности, – словно телевизионное шоу, которое проецируется на двухмерном экране.

В нашем ограниченном восприятии мы способны воспринимать высоту, ширину и глубину, но в соответствии с голографической теорией, все, что закодировано в двухмерной поверхности, может видеться нами объемным – как голографические значки на кредитной карте.
Команда ученых из Великобритании и Северной Ирландии, Италии и Канады смогли изучить космический микроволновый фон и выявили в нем нарушения, доказывающие голографическую теорию. Основой стали данные, полученные с помощью космического телескопа Планка.
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