Постпред США в ООН осудила Москву за эскалацию конфликта на Донбассе

Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Manuel Elias
«Досадно, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе… Все не должно происходить таким образом. Мы хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России», - заявила американка.
Помимо этого, Хейли призвала Москву вернуть Украине аннексированный Крым. «Крым — это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом». – подчеркнула американский постпред.
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