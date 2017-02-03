Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 7:30 am | Чикаго 6:30 am | Сан-Франциско 4:30 am
Главная страница → Раздел: УкраинаПостпред США в ООН осудила Москву за эскалацию конфликта на Донбассе
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Постпред США в ООН осудила Москву за эскалацию конфликта на Донбассе


Постпред США в ООН осудила Москву за эскалацию конфликта на Донбассе
Фото: AmericaRU.com / UN Photo / Manuel Elias
Новый постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала Россию за агрессию против Украины. Об этом сообщило издание «Гордон».

«Досадно, но в своем первом публичном выступлении я должна осудить агрессивные действия в Донбассе… Все не должно происходить таким образом. Мы хотим улучшить отношения с Москвой, но ужасная ситуация на востоке Украины требует от нас жестко осудить действия России», - заявила американка.

Помимо этого, Хейли призвала Москву вернуть Украине аннексированный Крым. «Крым — это часть Украины. Введенные нами санкции, касающиеся Крыма, останутся в силе, пока Россия не вернет Украине контроль над полуостровом». – подчеркнула американский постпред.

Читайте также: Постпред США в ООН пообещала Украине не пренебрегать её интересами.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109237
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Требуются
Требуется швея для индевидуального пошива Требуется швея для индевидуального пошива
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с прекрасным видом продается квартира с прекрасным видом
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Квартиры - продам
Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000 Продается квартира в Холандэил штат Флорида $115,000
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus