Все больше маленьких детей страдают ожогами глаз от средств для стирки

Фото: AmericaRU.com
Более 1200 малышей возрастом 3-4 года получили такие ожоги глаз в указанный период времени, согласно исследованию, опубликованному в JAMA Ophthalmology.
Стиральные порошки в дозированной форме впервые появились на рынке в 2012 году. Каждый пакет представляет собой смесь моющих средств, завернутую в водорастворимую пленку из патентованного полимера поливинилового спирта. Порошок и другие компоненты в таких пакетах обычно имеют высокую концентрацию поверхностно-активных веществ, включая пятновыводители. Это едкая химия может вызвать не только раздражение, но и сильные ожоги слизистых, особенно у детей.
Зачастую дети получают травмы, играя с такими пакетами. Упаковки ломаются, содержимое попадает на руки. Ими дети трут глаза. Родителям важно следить, чтобы яркие упаковки стиральных средств не становились игрушками для малышей.
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