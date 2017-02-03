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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВсе больше маленьких детей страдают ожогами глаз от средств для стирки
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Все больше маленьких детей страдают ожогами глаз от средств для стирки


Все больше маленьких детей страдают ожогами глаз от средств для стирки
Фото: AmericaRU.com
С 2012 по 2015 год увеличилось число американских детей младшего возраста, которые получают ожоги глаз от моющих средств для стирки, расфасованных в пакетики. Число пострадавших детей выросло в 30 раз.

Более 1200 малышей возрастом 3-4 года получили такие ожоги глаз в указанный период времени, согласно исследованию, опубликованному в JAMA Ophthalmology.

Стиральные порошки в дозированной форме впервые появились на рынке в 2012 году. Каждый пакет представляет собой смесь моющих средств, завернутую в водорастворимую пленку из патентованного полимера поливинилового спирта. Порошок и другие компоненты в таких пакетах обычно имеют высокую концентрацию поверхностно-активных веществ, включая пятновыводители. Это едкая химия может вызвать не только раздражение, но и сильные ожоги слизистых, особенно у детей.

Зачастую дети получают травмы, играя с такими пакетами. Упаковки ломаются, содержимое попадает на руки. Ими дети трут глаза. Родителям важно следить, чтобы яркие упаковки стиральных средств не становились игрушками для малышей.
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