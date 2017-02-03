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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне считают наркоманию самым непростительным проступком, - опрос
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Россияне считают наркоманию самым непростительным проступком, - опрос


Россияне считают наркоманию самым непростительным проступком, - опрос
Фото: AmericaRU.com
Всероссийский центр изучения общественного мнения узнал, какие преступления больше всего осуждают россияне. В тройке лидеров наркомания, взяточничество, а также нетерпимость к другим национальностям.

«Дача или получение взятки вызывает резкую реакцию: 83% не находят этому оправдания, и только 15% говорят, что в ряде случаев это допустимо или заслуживает снисхождения. По отношению к употреблению наркотиков наши сограждане высказываются наиболее твердо: 93% считают это недопустимым и лишь 6% придерживаются обратного мнения… Безусловно достойны общественного порицания, по мнению более трех четвертей респондентов, публичное проявление неприязни к представителям другого вероисповедания (80%) и национальности (81%). Допустимым или заслуживающим снисхождения подобные поступки считают 16% и 15%, соответственно», - рассказали социологи.

Самыми допустимыми проступками граждане РФ считают использование ненормативной лексики (54% относятся снисходительно), безбилетный проезд (допускают 50%), а также кражу (41%).

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