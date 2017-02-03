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Мозг астронавтов меняет форму во время космического полета


Мозг астронавтов меняет форму во время космического полета
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование университета Мичигана показало, что мозг астронавтов меняет форму, пока они находятся в космосе.

Ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) до и после приземления, чтобы изучить состояние мозга космических путешественников. Оказалось, что во время полета происходит значительное увеличение объема серого вещества в тех зонах мозга, которые контролируют движение ног и процесс обработки сенсорной информации от конечностей. Скорее всего, это связано с необходимостью учиться двигаться в условиях микрогравитации.

«Мы нашли большие области изменения объема серого вещества, что, скорее всего, связано с перераспределением спинномозговой жидкости, - отметила доктор Рейчел Сайдлер, профессор кинезиологии и психологии в университете Мичигана. – Это приводит к изменению формы мозга».

В исследовании приняло участие 12 астронавтов, которые провели 2 недели на орбите в рамках миссий шаттлов, и 14 астронавтов, которые пробыли больше 6 месяцев на МКС.У второй группы астронавтов изменения формы мозга более выражены, отмечает профессор.
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