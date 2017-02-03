Nordstrom отказывается продавать одежду под брендом Иванки Трамп

3 февраля 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Сеть магазинов женской одежды Nordstrom перестанет продавать товары под маркой Иванки Трамп (Ivanka Trump), заявили представители компанииПричиной отказа от одежды и обуви, выпущенных фирмой дочери Президента США, стали плохие продажи. Кроме того, группа противников Трампа организовала кампанию по бойкоту товаров Иванки Трамп под названием «Грабеж наших кошельков». Группа потребовала от сети универмагов прекратить сотрудничать с членами семьи Трампа. И хотя представители Nordstrom отрицают участие в бойкоте, это также может быть причиной отказа от сотрудничества.«Каждый год мы сокращаем около 10% брендов и обновляем наш ассортимент. Мы решили отказаться от указанной марки по причине неэффективности продаж», - говорится в заявлении Nordstrom. Сейчас сеть распродает оставшуюся продукцию бренда Иванки Трамп.