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Главная страница → Раздел: ЭкономикаЭлектромобили могут полностью уничтожить рынок нефти за 10 лет
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Электромобили могут полностью уничтожить рынок нефти за 10 лет


Электромобили могут полностью уничтожить рынок нефти за 10 лет
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование центра Carbon Tracker и Имперского колледжа в Лондоне показало, что продажи электромобилей могут полностью разрушить энергетическую отрасль, основанную на обработке нефти, всего за десять лет. Участники нефтяного рынка уже сегодня теряют миллионы долларов из-за использования машин на электрических двигателях.

По оценке центра, спрос на 2,5 миллиона баррелей сырой нефти в день упадет к 2025 году. В более долгосрочной перспективе количество сырой нефти, которая больше никому не нужна, может возрасти до 25 миллионов в 2050 году.

Это происходит потому, что рынок электрических легковых автомобилей неуклонно растет. Производители продолжают внедрять технологические усовершенствования и снижают затраты на эксплуатацию таких машин, поэтому они становятся дешевле бензиновых. К 2020 году иметь электромобиль станет намного выгоднее, чем обычный.
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