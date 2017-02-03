Электромобили могут полностью уничтожить рынок нефти за 10 лет

3 февраля 2017 года, 14:05

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование центра Carbon Tracker и Имперского колледжа в Лондоне показало, что продажи электромобилей могут полностью разрушить энергетическую отрасль, основанную на обработке нефти, всего за десять лет. Участники нефтяного рынка уже сегодня теряют миллионы долларов из-за использования машин на электрических двигателях.По оценке центра, спрос на 2,5 миллиона баррелей сырой нефти в день упадет к 2025 году. В более долгосрочной перспективе количество сырой нефти, которая больше никому не нужна, может возрасти до 25 миллионов в 2050 году.Это происходит потому, что рынок электрических легковых автомобилей неуклонно растет. Производители продолжают внедрять технологические усовершенствования и снижают затраты на эксплуатацию таких машин, поэтому они становятся дешевле бензиновых. К 2020 году иметь электромобиль станет намного выгоднее, чем обычный.