Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:00 am | Чикаго 5:00 am | Сан-Франциско 3:00 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыХакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Хакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир


Хакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир
Фото: AmericaRU.com
Несколько американских радиостанций стали объектами нападения хакеров. Все столкнулись с одной и той же проблемой – неизвестные умельцы взломали их компьютерные системы и выпустили в эфир треки против нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). При этом песни были закольцованы на бесконечное проигрывание.

Трек «FDT», созданный YG и Nipsey Hussle, был запущен хакерами на станциях в Южной Каролине, Индиане, Техасе, Теннесси и Кентукки. В ходе последнего взлома песня звучала на Crescent Hill Radio в Кентукки в течение нескольких часов.

Согласно предварительному анализу, хакеры проникли в системы через устройства Barix Estreamer – антенны для подключения к интернету. При этом роутер не имел пароля защиты.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109225
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221 Квартира в Санни Айлс Бич, 17150 N BAY ROAD # 2221
Раздел: Обучение
Логопед Дистанционно Логопед Дистанционно
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus