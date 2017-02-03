Хакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир

Фото: AmericaRU.com
Трек «FDT», созданный YG и Nipsey Hussle, был запущен хакерами на станциях в Южной Каролине, Индиане, Техасе, Теннесси и Кентукки. В ходе последнего взлома песня звучала на Crescent Hill Radio в Кентукки в течение нескольких часов.
Согласно предварительному анализу, хакеры проникли в системы через устройства Barix Estreamer – антенны для подключения к интернету. При этом роутер не имел пароля защиты.
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