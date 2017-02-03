Хакеры взломали радиостанции по всей стране и запустили треки против Трампа в эфир

3 февраля 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

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Несколько американских радиостанций стали объектами нападения хакеров. Все столкнулись с одной и той же проблемой – неизвестные умельцы взломали их компьютерные системы и выпустили в эфир треки против нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump). При этом песни были закольцованы на бесконечное проигрывание.Трек «FDT», созданный YG и Nipsey Hussle, был запущен хакерами на станциях в Южной Каролине, Индиане, Техасе, Теннесси и Кентукки. В ходе последнего взлома песня звучала на Crescent Hill Radio в Кентукки в течение нескольких часов.Согласно предварительному анализу, хакеры проникли в системы через устройства Barix Estreamer – антенны для подключения к интернету. При этом роутер не имел пароля защиты.