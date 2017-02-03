Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:00 am | Чикаго 5:00 am | Сан-Франциско 3:00 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаТрамп подписал уже больше 50 судебных исков
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Трамп подписал уже больше 50 судебных исков


Трамп подписал уже больше 50 судебных исков
Фото: AmericaRU.com
Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) за неделю после инаугурации подписал уже более 50 судебных исков. Это намного больше, чем сделали предыдущие главы Соединенных Штатов за первые дни после присяги.

С момента инаугурации Трамп поставил подпись в 52 федеральных документах для исков в 17 разных штатов, сообщает Канцелярия американских судов. Для сравнения, Барак Обама за первую неделю пописал только 3, Джордж Буш и Билл Клинтон – по 4.

Администрация Трампа столкнулась с волной юридических проблем из-за двух противоречивых распоряжений которые связаны с запретом на въезд представителей мусульманских стран и депортацией нелегальных мигрантов. Также правительственные чиновники готовятся к череде тяжб, связанных с бизнес-холдингами нового главы Америки.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109223
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы Ищу работу с проживанием, желательно, домработницы
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается дом от собственника, без комиссии Сдается дом от собственника, без комиссии
Раздел: Перевозки
Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю) Нужны водители дальнебойщики ($1700 в неделю)
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus