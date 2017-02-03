Трамп подписал уже больше 50 судебных исков

3 февраля 2017 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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Новый Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) за неделю после инаугурации подписал уже более 50 судебных исков. Это намного больше, чем сделали предыдущие главы Соединенных Штатов за первые дни после присяги.С момента инаугурации Трамп поставил подпись в 52 федеральных документах для исков в 17 разных штатов, сообщает Канцелярия американских судов. Для сравнения, Барак Обама за первую неделю пописал только 3, Джордж Буш и Билл Клинтон – по 4.Администрация Трампа столкнулась с волной юридических проблем из-за двух противоречивых распоряжений которые связаны с запретом на въезд представителей мусульманских стран и депортацией нелегальных мигрантов. Также правительственные чиновники готовятся к череде тяжб, связанных с бизнес-холдингами нового главы Америки.