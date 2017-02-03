Трамп подписал уже больше 50 судебных исков

Фото: AmericaRU.com
С момента инаугурации Трамп поставил подпись в 52 федеральных документах для исков в 17 разных штатов, сообщает Канцелярия американских судов. Для сравнения, Барак Обама за первую неделю пописал только 3, Джордж Буш и Билл Клинтон – по 4.
Администрация Трампа столкнулась с волной юридических проблем из-за двух противоречивых распоряжений которые связаны с запретом на въезд представителей мусульманских стран и депортацией нелегальных мигрантов. Также правительственные чиновники готовятся к череде тяжб, связанных с бизнес-холдингами нового главы Америки.
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