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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесФанат потратил 80 тысяч долларов на 90 процедур, чтобы стать похожим на Бритни Спирс
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Фанат потратил 80 тысяч долларов на 90 процедур, чтобы стать похожим на Бритни Спирс


Фанат потратил 80 тысяч долларов на 90 процедур, чтобы стать похожим на Бритни Спирс
Фото: AmericaRU.com
Американец Брайан Рэй (Bryan Ray) всегда был одержим Бритни Спирс. Когда ему исполнилось 17 лет, он принял решение начать преображение в поп-звезду. Он потратил порядка 80 тысяч долларов, чтобы стать похожим на любимую певицу.

Теперь новому человеку по имени Эл Лей - 31 год. Мало кто может узнать в нем Брайана Рэя. Чтобы закончить превращение в «девушку, похожую на Бритни Спирс», парню пришлось пройти 90 процедур, включая изменение носа, зубов, инъекции жира, лазерное удаление волос, увеличение губ, инъекции ботокса и многое другое.

Чтобы поддерживать свою кожу в хорошем состоянии, Лей тратит в месяц по 500 долларов на кремы и лосьоны. Он работает в компании Edibles, торгующей легализованной марихуаной. На данный момент его самая большая цель состоит в том, чтобы «сохранить свою молодость». При этом Эл Лэй говорит, что полное превращение в Бритни Спирс еще не окончено.
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