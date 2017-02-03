Анархисты обещают насилие противникам Трампа

3 февраля 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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Бунтовщик нарисовал символ анархии во время акции протеста против нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Беркли, штат Калифорния. Кроме того, в день инаугурации в сети появилось видео белого националиста Ричарда Спенсера, приветствующего приход нового главы Америки.После того, как несколько правозащитных групп, включая защитников женщин и афроамериканцев, выступили в демонстрациях против Трампа, американские группировки антифашистов и анархистов поклялись противостоять им любыми средствами, включая насилие.В Беркли состоялась демонстрация с участием сторонников движения анархистов – протестующие в масках поджигали машины, били окна и штурмовали здания на территории кампуса университета Калифорнии. Они пытались помешать выступлению Майло Яннопулоса против Трампа. Пять человек получили ранения, университетская полиция заблокировали кампус на несколько часов.