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Главная страница → Раздел: ПолитикаАнархисты обещают насилие противникам Трампа
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Анархисты обещают насилие противникам Трампа


Анархисты обещают насилие противникам Трампа
Фото: AmericaRU.com
Бунтовщик нарисовал символ анархии во время акции протеста против нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в Беркли, штат Калифорния. Кроме того, в день инаугурации в сети появилось видео белого националиста Ричарда Спенсера, приветствующего приход нового главы Америки.

После того, как несколько правозащитных групп, включая защитников женщин и афроамериканцев, выступили в демонстрациях против Трампа, американские группировки антифашистов и анархистов поклялись противостоять им любыми средствами, включая насилие.

В Беркли состоялась демонстрация с участием сторонников движения анархистов – протестующие в масках поджигали машины, били окна и штурмовали здания на территории кампуса университета Калифорнии. Они пытались помешать выступлению Майло Яннопулоса против Трампа. Пять человек получили ранения, университетская полиция заблокировали кампус на несколько часов.
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