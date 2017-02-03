Bellingcat: Боевики ведут обстрелы Авдеевки с жилых кварталов Донецка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Эксперты напомнили, что 29 января на Донецком направлении зоны АТО произошла резкая эскалация конфликта. В данном районе от обстрелов боевиков серьёзно пострадал подконтрольный украинским войскам город Авдеевка.
«Как минимум 31 января и 1 февраля 2017 года из района гипермаркета «Ашан» в контролируемом сепаратистами Донецке неоднократно осуществлялись пуски РСЗО. Положение мест пуска в глубине территории так называемой «ДНР», а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки. Одно из мест пусков находится в 200 метрах к востоку от гипермаркета, и менее чем в 500 метрах от школы и жилых домов», - заявили в Bellingcat, уточнив, что ими было вычислено и 2-е место пуска около трассы в 1 км от жилых кварталов.
«Учитывая близость обоих мест пусков к расположенной в этой местности гражданской инфраструктуре, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизни гражданских лиц, проживающих в этом районе. Для пусков наверняка использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью. Таким образом, вполне можно было использовать другое место пуска. Однако неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета «Ашан» ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизни гражданских лиц были намеренно подвергнуты риску», - констатировал эксперты.
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