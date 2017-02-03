ИИ может помочь в борьбе с социальной тревожностью

Фото: AmericaRU.com
Ученые Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом университете на шаг приблизились к тому, чтобы помочь людям с тревожным расстройством или болезнью Аспергера. Тука Алханаи (Tuka Alhanai), аспирант и соавтор исследования, говорит, что устройство может анализировать различные характеристики голоса, темп речи и паузы, а также распознает физиологические реакции организма. Точность составляет около 83 процентов. Кроме того, устройство может определять общее настроение в течение разговора за пять секунд.
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