ИИ может помочь в борьбе с социальной тревожностью

3 февраля 2017 года, 11:18

Фото: AmericaRU.com

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Новое носимое устройство при помощи искусственного интеллекта сможет предугадать, какие эмоции в ближайшее время будет испытывать человек по счастливому, грустному или нейтральному тону разговора. Это, по мнению ученых, поможет бороться с социальной тревожностью.Ученые Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом университете на шаг приблизились к тому, чтобы помочь людям с тревожным расстройством или болезнью Аспергера. Тука Алханаи (Tuka Alhanai), аспирант и соавтор исследования, говорит, что устройство может анализировать различные характеристики голоса, темп речи и паузы, а также распознает физиологические реакции организма. Точность составляет около 83 процентов. Кроме того, устройство может определять общее настроение в течение разговора за пять секунд.