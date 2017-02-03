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Главная страница → Раздел: События/СкандалыСемья нашла гремучую змею в туалете, но под домом их оказалось в разы больше
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Семья нашла гремучую змею в туалете, но под домом их оказалось в разы больше


Семья нашла гремучую змею в туалете, но под домом их оказалось в разы больше
Фото: AmericaRU.com
В течение последних 20 лет Натан Хокинс работал со змеями в маленьком техасском городке Буффало Гэп. Так что когда он получил вызов о гремучей змее в туалете, то подумал, что это очень необычно, но не то, с чем ему не по силам справиться.

"Змеи на самом деле очень удивительные существа, которых действительно не понимают. Люди испытывают в их отношении неоправданный страх", - сказал Хокинс. Но для Исака Макфаддена, который хотел использовать ванную комнату по назначению, змея оказалась не самой приятной неожиданностью.

Мама маленького мальчика сказала сыну взять лопату, а когда он вернулся с инструментом, то она убила змею. Хокинс был удивлен, обнаружив мертвую змею, но попросил провести осмотр дома, и первое место, куда он отправился – в подвал. Там он нашел еще 13 змей, но не остановился на достигнутом, и нашел еще одно укрытие рептилий. Всего Хокинсу удалось найти 24 змеи.
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