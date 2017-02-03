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Полицейские все чаще используют нательные камеры, но насколько они эффективны?


Полицейские все чаще используют нательные камеры, но насколько они эффективны?
Фото: AmericaRU.com
Департамент полиции Нью-Йорка проводит самую масштабную программу нательных камер в стране. К 2019 году более 20 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут носить устройства.

Нательные камеры все быстрее внедряются в полицию разных штатов, и одни говорят, что это отличный инструмент, в то время как другие не считают технологию панацеей, когда речь идет об улучшении отношений между стражами порядка и обществом. Устройства повышают прозрачность отношений между полицией и гражданами, и они полезны в том случае, если сотрудники действуют должным образом, говорит Линдсей Миллер Гудисон (Lindsay Miller Goodison), заместитель директора Центра прикладных исследований и управления.

"Функция камеры не выполняется, если полицейский ее не поворачивает или отключает. Хранение данных является одной из составляющих материально-технического обеспечения, которое стало огромной проблемой политики из-за высокой стоимости", - сказала она.
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