Проблемы со сном? Возьмите палатку и пойдите в поход

Фото: AmericaRU.com
Уикенд в дебрях Скалистых гор в Колорадо поможет настроить работу внутренних биологических часов, а пребывание на открытом воздухе будет полезным для жертв расстройства суточных биоритмов и тех, кто зевает весь день, говорит Кеннет Райт (Kenneth Wright), директор Лаборатории сна и хронобиологии при Университете штата Колорадо.
Для изучения изменения режима сна в зависимости от окружающей среды, профессор Райт отправила пять коллег в возрасте от 21 года до 39 лет в шестидневный поход по Скалистым горам. При этом «туристы» оставили дома свои телефоны, и даже фонари. Они видели только свет Солнца, Луны и костер. Туристы ложились в среднем на два половиной часа раньше, чем дома, и спали почти по 10 часов в сутки, по сравнению с привычными семи часами. Кроме того, вырос их уровень мелатонина.
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