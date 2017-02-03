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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПроблемы со сном? Возьмите палатку и пойдите в поход
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Проблемы со сном? Возьмите палатку и пойдите в поход


Проблемы со сном? Возьмите палатку и пойдите в поход
Фото: AmericaRU.com
Когда телевизор часто манит к себе, а телефон вы и вовсе не выпускаете из рук до поздней ночи, то настало время взять палатку и отправиться в поход. Новое исследование показало, что без доступа к устройствам и электрическому освещению вы заснете на несколько часов раньше.

Уикенд в дебрях Скалистых гор в Колорадо поможет настроить работу внутренних биологических часов, а пребывание на открытом воздухе будет полезным для жертв расстройства суточных биоритмов и тех, кто зевает весь день, говорит Кеннет Райт (Kenneth Wright), директор Лаборатории сна и хронобиологии при Университете штата Колорадо.

Для изучения изменения режима сна в зависимости от окружающей среды, профессор Райт отправила пять коллег в возрасте от 21 года до 39 лет в шестидневный поход по Скалистым горам. При этом «туристы» оставили дома свои телефоны, и даже фонари. Они видели только свет Солнца, Луны и костер. Туристы ложились в среднем на два половиной часа раньше, чем дома, и спали почти по 10 часов в сутки, по сравнению с привычными семи часами. Кроме того, вырос их уровень мелатонина.
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