США планируют ввести дополнительные санкции в отношении Ирана

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Мера будет предпринята в ответ на испытания Ираном баллистической ракеты, передает Reuters. Барак Обама (Donald Trump) также вынужден был ввести дополнительные санкции, когда Иран проводил аналогичные испытания. После встречи с руководителями компании Harley-Davidson в Белом доме, Трамп не исключил перспективу военных действий против Исламской Республики. "Ничего нельзя исключать", - сказал он.
Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn) осудил недавний запуск баллистической ракеты Ираном, назвав его "провокационным" нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Иран отрицает нарушения.
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