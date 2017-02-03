США планируют ввести дополнительные санкции в отношении Ирана

3 февраля 2017 года, 10:11

Фото: AmericaRU.com

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Белый дом, как ожидается, введет дополнительные санкции в отношении иранских компаний, попадающих под существующие распоряжения Дональда Трампа (Donald Trump).Мера будет предпринята в ответ на испытания Ираном баллистической ракеты, передает Reuters. Барак Обама (Donald Trump) также вынужден был ввести дополнительные санкции, когда Иран проводил аналогичные испытания. После встречи с руководителями компании Harley-Davidson в Белом доме, Трамп не исключил перспективу военных действий против Исламской Республики. "Ничего нельзя исключать", - сказал он.Советник Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн (Michael Flynn) осудил недавний запуск баллистической ракеты Ираном, назвав его "провокационным" нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Иран отрицает нарушения.