3 февраля 2017 года, 09:54

Фото: AmericaRU.com

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В четверг Палата представителей США проголосовала за отмену запрета на ношение оружия, который был подписан Бараком Обамой (Barack Obama) для того, чтобы предотвратить попадание оружия к психически больным.За отмену проголосовали 235 против 180. Мера ограничивала продажу оружия людям с такими заболеваниями, как шизофрения и тревожное расстройство. Запрет требовал от человека, желающего приобрести оружие, показать справку о психическом здоровье. Также продавец проверял личность покупателя в специальной системе ФБР.Национальная стрелковая ассоциация уже давно выступала против запрета, утверждая, что те, кто получают пособия по инвалидности, не должны быть ограничены в правах, прописанных во Второй поправке Конституции. Теперь снятие запрета должен одобрить Сенат, и мера вступит в законную силу, если она будет подписана президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).