Палата представителей США проголосовала за отмену запрета на ношение оружия

Фото: AmericaRU.com
За отмену проголосовали 235 против 180. Мера ограничивала продажу оружия людям с такими заболеваниями, как шизофрения и тревожное расстройство. Запрет требовал от человека, желающего приобрести оружие, показать справку о психическом здоровье. Также продавец проверял личность покупателя в специальной системе ФБР.
Национальная стрелковая ассоциация уже давно выступала против запрета, утверждая, что те, кто получают пособия по инвалидности, не должны быть ограничены в правах, прописанных во Второй поправке Конституции. Теперь снятие запрета должен одобрить Сенат, и мера вступит в законную силу, если она будет подписана президентом Дональдом Трампом (Donald Trump).
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- США планируют ввести дополнительные санкции в отношении Ирана →
- США смягчили санкции против России. Трамп божится, что ни при чём →
- Иммиграционная политика Трампа может повлиять на систему здравоохранения США →
- Давний доктор Трампа заявляет, что Президент принимает лекарство для роста волос →
- Мелания Трамп может оказаться вечно отсутствующей первой леди →
- Обама категорически не согласен с приказом Трампа об иммиграции →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/109205
http://www.americaru.com/news/109205